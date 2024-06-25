У регіоні оголошували повітряну тривогу.

У ніч на вівторок, 25 червня, у Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали гучні вибухи.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про масовану атаку безпілотних літальних апаратів. "За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправляє в міську лікарню №2", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У мережі публікують відео, на яких можна почути гучні вибухи. Також на одному з роликів знято влучання в багатоповерховий будинок. Гладков пише, що вибито вікна в низці будинків, в одному з них пошкоджено покрівлю і фасад. Також пошкоджено фасади комерційних об'єктів, автомобілі та лінію газопостачання.

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