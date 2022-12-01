Українська військова авіація взимку виконуватиме бойові завдання за будь-якої погоди, але не критичної.

Повітряні сили Збройних сил України взимку виконуватимуть завдання у будь-яку погоду, якщо вона не буде критичною. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Повітряні сили будуть виконувати завдання у будь-яку погоду, але не критичну погоду. У небі і так холодно завжди, навіть влітку. На авіацію впливають вітер та хмарність, але і робота на землі - якщо аеродром не буде готовий до прийому літаків, то це теж буде мати свої труднощі, а загалом авіація працюватиме взимку", - сказав він.

Літаки для України: що відомо

На сьогодні основою системи протиповітряної оборони України залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси. У ЗСУ заявили, що Сили оборони зможуть дуже швидко звільнить окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни НАТО.

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За словами речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, діалог щодо поставок літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному та військовому рівні не припиняється, оскільки це дуже важливе питання.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що західні союзники досі бояться давати нам авіацію. Він упевнений, що за 9 місяців наші пілоти давно б освоїли і F-16, і F-18, і будь-який інший західний винищувач.

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