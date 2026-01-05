'Хто закопав кулемет, може діставати зброю': Кім розповів, хто може збивати дрони

На Миколаївщині збільшують чисельність вогневих мобільних груп, оскільки РФ знову почала запускати дрони невисоко над землею.

На Миколаївщині збільшують кількість мобільно-вогневих груп, оскільки армія РФ почала запускати ударні дрони на дуже низьких висотах, сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні.

"Через те, що ворог почав на наднизьких висотах висилати ударні дрони, "Шахеди", "Молнії", ми будемо збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Наших, старих-забутих, які не діставали їх (дрони РФ – УНІАН) на великих висотах", - сказав Кім.

Посадовець додав, що таким чином (силами мобільних груп) на Миколаївщині дронам протидіяли раніше.

За його словами, він не може закликати людей до збиття зазначених повітряних цілей. Водночас додав: "той, хто закопав кулемет під яблунею", може розчохлити зброю. Дрон "Молнія", сказав Кім, збивається однім пострілом мисливської рушниці. Несе такий безпілотник 3 кг вибухівки, тому збивати потрібно обережно десь у полі – далі від людей.

"В принципі, можна вже їх збивати зараз у ручному режимі… Будемо чекати на результати", - сказав Кім.

Модернізація "Шахедів"

Нагадаємо, що в Україні помітили кілька модернізованих дронів-камікадзе. Зокрема, росіяни пробують устанавлювати ПЗРК на дрони. Таким чином, припускають експерти, вони планують протидіяти авіації та дронам-перехоплювачам.

Водночас, цю ідею складно реалізувати, адже ПЗРК треба час для наведення на ціль. Експерти вважають, що існує ризик для гелікоптерів, які полюють на "Шахеди".

