Ігнат відреагував на появу в українському небі 'Шахедів', оснащених ПЗРК

За його словами, Сили оборони вивчають можливості й ризики від нових російських дронів.

Сили оборони зроблять висновки після вивчення можливостей і ризиків, які постають у зв’язку з початком застосування російськими загарбниками ударних дронів типу "Шахед" з встановленими переносними зенітними ракетними комплексами. Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телеканалу Суспільне.

У нього запитали про принцип роботи ударного дрону "Шахед", оснащеного ПЗРК.

"Про принцип роботи самого пристрою - ми розуміємо - ще зарано говорити. Але, зрештою, було оприлюднене відео, де наші захисники його перехопили, і показали, що є така нова загроза, і от, власне, з нею треба рахуватися, як і з іншими загрозами, коли у самих "Шахедах" була збільшена бойова частина зі шрапнеллю до 90 кг", - сказав Ігнат.

Він уточнив, що підрив дрона "Шахед-136" у повітрі несе серйозну загрозу, бо розліт елементів від вибухової хвилі може призвести до ураження українських повітряних суден, зокрема гелікоптерів, котрі залучаються до перехоплення російських ударних дронів.

"А ПЗРК – це щось нове, що дійсно вдалося виявити й перехопити. Не можу сказати зараз, наскільки це буде далі застосовуватись, наскільки воно буде ефективним, тому що усе пізнається у реальному бою, у повітряному бою", - підкреслив Ігнат.

Він нагадав, що ПЗРК – це переносний зенітний ракетний комплекс, який може вражати цілі на висоті близько 4 км.

"Те, що противник вдається до таких експериментальних кроків – не можу зараз сказати, наскільки це буде ефективно, але всі ці загрози враховуються Силами оборони. Інформація є, вивчається сам механізм, який був зроблений на тому "Шахеді", наскільки воно може працювати, і далі будуть робитися певні висновки. Зрозуміло, що "Шахеди" пройшли певну еволюцію від першого стану до сьогодні", - наголосив Ігнат.

Він нагадав, що вже було багато видозмін "Шахедів", у тому числі встановлення додаткового захисту від засобів РЕБ та інші.

"Шахед" з ПЗРК

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт та спеціаліст з електроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов поширив інформацію, що російські окупанти продовжують здійснювати модернізацію "Шахедів". Зокрема, було виявлено дрон із встановленим ПЗРК. Імовірно, росіяни продовжують шукати шляхи боротьби з українською авіацією, яка полює в небі на їхні "Шахеди".

