Росіяни встановили ПЗРК на 'Шахед', щоб полювати на літаки: 'Флеш' показав відео

Вперше в Україні помітили ударний ворожий дрон із зенітною ракетою на борту.

Росіяни продовжують модернізувати свої ударні дрони, шукаючи способи протидіяти авіації, яка полює на "Шахеди". Як написав експерт та спеціаліст з електроніки Сергій "Флеш" Бескреснов, вони почали встановлювати на дрони переносні зенітно-ракетні комплекси.

"Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК", - написав він.

Експерт уточнив, що "Шахед" обладнаний камерою і радіомодемом. А запуск ракети здійснюється пілотом "Шахеда", який керує ним з території РФ.

"Прошу пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози. Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", - додав він.

Модернізація "Шахедів" - більше новин

Нагадаємо, що раніше стало відомо про оснащення "Шахедів" інфрачервоними прожекторами. Це новий контрзахід, і таким чином ворог намагається засліпити дрони-перехоплювачі чи пілотів літаків, що збивають "Шахеди".

Також ворог розширює можливості для навігації, встановлючи на дрони-камікадзе новий тип антен. Вони дозволяють здійснювати навігацію за радіомаяками VOR/DME. Це надійна система навігації, яку розробили у 1940 роках і з того часу вона широко використовується в авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: