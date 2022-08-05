Повідомити про обставини зникнення особи можна через онлайн-форму.

Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив в полон до окупантів.

Так, відтепер є можливість повідомити про обставини зникнення особи через онлайн-форму. Зауважується, що тим громадянам, які звернулися до Об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно - надана інформація вже опрацьована. Крім того наголошується, що надіслані через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.

"Звертаємо увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади! Відтак Служба безпеки України застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть телефонувати та пропонувати "допомогу" у нібито визволенні родичів з полону", - підкреслюється у дописі.

У СБУ закликали не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

"Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їхнього звільнення!" - пояснили у Службі.

Також у СБУ нагадали, що за результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Об'єднаним центром реалізовано звільнення з полону та повернуто на підконтрольну уряду України територію 573 особи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що невідомі почали збирати інформацію про українських полонених після теракту в Оленівці.

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