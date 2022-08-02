В українській розвідці закликають громадян не надавати стороннім особам інформацію про полонених українських захисників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Координаційний штаб закликає близьких та рідних захисників, які потрапили в полон, не надавати інформацію про полонених та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам", - наголошується у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, після російського теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули українські полонені бійці, певні особи почали збирати інформацію про родичів та українських захисників. Вони закликають надавати ці відомості начебто від імені міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але не мають для цього відповідних повноважень.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: надана стороннім особам чи організаціям інформація чи персональні дані можуть зашкодити українським захисникам у полоні. Також відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів", - заявили у розвідці.

"Не відгукуйтеся на анонімні та непідтверджені заклики подати особисту інформацію про вас та осіб, які потрапили в полон, що розповсюджуються у месенджерах та соціальних мережах. Не повідомляйте невідомим особам про розташування військових частин чи про останнє місце дислокації військових. Усі дані про полоненого і всю необхідну допомогу для розшуку осіб, які зникли безвісти, можна надавати лише уповноваженим організаціям та установам", - додали у відомстві.

Як наголосили у розвідці, Україна робить усе можливе для визволення українських захисників та захисниць з полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомляв УНІАН, Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

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