За словами Писаренка, окупанти намагаються пройти малими групами малопомітними стежками, але їх українські військові знищують.

На даний час оточення Мирнограду Донецької області немає, але росіяни всіляко намагаються зайти в місто.

Про це сказав в етері телемарафону Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79 окремої дисантно-штурмової Таврійської бригади.

"Ворог дуже хоче потрапити в саме місто і зробити оточення, але в них нічого не виходить", - наголосив він.

Відео дня

За словами Писаренка, окупанти намагаються пройти малими групами малопомітними стежками, але їх українські військові знищують.

Писаренко розповів як проходять бої біля Мирнограду.

"В Мирнограді велику роль на себе взяли засоби артилерії, а також оператори БПЛА працюють по противнику. Якщо хтось з окупантів доходить до переднього краю, то в бій вступають десантники, які на передньому краї і не дають зайти в місто", - зазначив він.

За його словами, місто сильно понівечене через ворожі авіаудари, в тому числі через скидання КАБів.

Ситуація в районі Мирнограду

Як повідомляв УНІАН, командир 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук розповідав, що сполучення із Мирноградом ускладнене. Він зазначав, що логістика до міста ускладнена, але не втрачена.

За його словами, тривалий час противник намагався здійснювати лобові атаки на українські передові позиції, але нічого не досяг. Зараз противник діє за іншою тактикою - намагається перерізати логістику.

Ласійчук наголошував, що військові працюють над тим, щоб розширити логістичний коридор, запевнивши, що вище військове керівництво ЗСУ посилило напрямок найдосвідченішими підрозділами.

Вас також можуть зацікавити новини: