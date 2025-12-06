Ласійчук стверджує, що українські підрозділи, які діють у центральній частині Покровська, стримують просування росіян.

Командир 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ (ДШВ) бригадний генерал Євген Ласійчук розповів про реальну ситуацію в Покровській агломерації.

За його словами, умовна лінія розмежування у Покровську проходить "по залізниці" - українські військові повністю контролюють північну частину міста.

"Росіяни третій раз доповідають, що Покровськ оточили та взяли під свій контроль. Це неправда. Ситуація важка. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування - по залізниці. Північну частину повністю контролюємо, - заявив він у коментарі телеканалу ICTV.

Ласійчук стверджує, що українські підрозділи, які діють у центральній частині Покровська, стримують просування росіян.

"У південній частині складніша ситуація. Це фактично одна із ділянок, яку противник використовує для накопичення сил та подальшого просування... Противник намагається оминути міську забудову та обійти з флангів. Але ми контролюємо ці ділянки", - зазначив військовий.

Також він прокоментував сполучення із Мирноградом, підтвердивши, що логістика до міста ускладнена, але не втрачена. Генерал додав:

"Тривалий час противник намагався здійснювати лобові атаки на наші передові позиції, але він нічого не досяг. Зараз противник обрав іншу тактику - намагається перерізати логістику. Але оточення немає".

Він наголосив, що українські військові працюють над тим, щоб розширити логістичний коридор, запевнивши, що вище військове керівництво ЗСУ посилило напрямок найдосвідченішими підрозділами.

Війна в Україні - ситуація у Покровську

Раніше екс-речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив, що рродовження утримання позицій в Покрвоську залежить від того, скільки довго Сили оборони України будуть тримати рубежі у Мирнограді.

Він відзначив, що в районі Покровська відбуваються надзвичайно складні бої, а виведення військ з Мирнограда - це питання часу.

