Військовий також додав, що окупанти мають намір взяти в оточення Мирноград.

На Покровському напрямку ситуація залишається досить складною через величезну кількість російських штурмів.

Про це сказав Максим Бакулін, начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" 1 корпусу Нацгвардії "Азов" в етері КИЇВ24.

"За Покровськ вони борються вже більше року, понесли нереальні втрати. Вони просто валяться, їх ніхто не забирає звідти. За рік вони просунулися не так багато, але втратили досить велику кількість", - прокоментував військовий.

Відео дня

За словами Бакуліна, в даний час росіянам потрібно виправдати втрати, саме тому вони намагаються показувати так звані маленькі перемоги - з встановленням їхнього триколора.

Ситуація на Покровському напрямку

В кінці листопада підрозділи Сил спеціальних операцій із застосуванням дронів завдали серію уражень по росіянах, які ведуть наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою.

Також тоді проєкт DeepState повідомляв, що російські пропагандисти вже приїхали і почали знімати репортажі з центра та півдня Покровська. На відео можна побачити, як місцеві дякують росіянам за прихід "руського міра".

"На відео місцеві дякують окупантам за те, що ті принесли розруху та дали можливість померти від обстрілів, будучи похованим прямо біля своєї квартири", - прокоментували тоді аналітики проєкту.

