Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів Збройних сил України.

Європейський Союз розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що логістичне обладнання є частиною ширшого заходу допомоги на суму 31 млн євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

"ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - мовиться у дописі.

Передбачається, що цей захід підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки та інші засоби) і обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.

"Реалізація заходу допомоги розпочалася раніше цього року з надання допомоги українським медичним та інженерним підрозділам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Збір коштів триватиме 30 днів, необхідно зібрати 4,5 мільйона злотих.

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