В ЄС вважають, що Росія продемонструвала брак політичної волі у питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Європейський Союз засудив рішення Росії не продовжувати чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Про це йдеться в заяві делегації Євросоюзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, оприлюдненій сьогодні.

"Європейський Союз засуджує рішення Російської Федерації не погоджувати продовження мандату прикордонної спостережної місії в Гуково і Донецьку після 30 вересня. Це невдалий політичний сигнал, який підтверджує брак політичної волі у Росії, аби сприяти мирному урегулюванню конфлікту", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що Росія у 2014 році незаконно анексувала Кримський півострів і розпочала дестабілізаційні акти агресії, що є кричущим порушенням міжнародного права та норм і принципів ОБСЄ.

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"Саме тому ми постійно закликаємо Росію негайно припинити розпалювати конфлікт шляхом надання фінансової та військової підтримки підтримуваним Росією збройним формуванням, і ми глибоко стурбовані через присутність російського військового спорядження і персоналу на суверенній території України", - йдеться в заяві.

Європейські дипломати назвали кроком назад у зусиллях знайти мирне урегулювання конфлікту той факт, що Росія, як сторона конфлікту і підписант Мінських домовленостей, вирішує припинити діяльність прикордонної спостережної місії.

"Ми глибоко шкодуємо про це рішення Росії", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила жаль, що Російська Федерація відмовилась продовжити чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

У Міністерстві закордонних справ України пов'язують рішення РФ не продовжувати чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні з планами й надалі постачати зброю на окупований Донбас.

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Автор: Віталій Саєнко