Кузан зазначив, що до прикордонних районів Брестської області переміщено чотири пускові установки "Іскандер".

Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів про переміщення білоруських військових на кордоні з Україною і ймовірність атаки на півночі країни.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Київ завжди має бути готовий для поновлення атаки. Саме тому ми тримаємо резерви, і наш північний кордон продовжує бути під захистом Збройних сил України", - сказав він.

За словами Кузана, ворог перемістив з району Осиповичи Могильовської області (Білорусь), що за 185 кілометрів від державного кордону України, до прикордонних районів Брестської області чотири пускові установки "Іскандер". Він додав, що таким чином більша частина території України опинилася під загрозою.

"Водночас зараз ворог і Лукашенко дивляться на те, як будуть розгортатися події саме на наших східних рубежах. Тому що серед білоруської армії абсолютно немає бажання атакувати державу Україна", - пояснив експерт.

За його словами, близько 1,5 тисяч білоруських резервістів проходять навчання на кордоні, тому ЗСУ мають тримати досить сильне угрупування на півночі – Рівненщина, Житомирщина, щоб бути готовими до загрози.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували повідомлення про можливість нового російського наступу з півночі. За словами заступника міністра Євгена Єніна, підрозділи МВС готові до відсічі.

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