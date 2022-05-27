Повідомляється, що в готель "Мир" зайшла російська ДРГ, проте місто тримається.

Глава Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів про ситуацію в місті.

Повідомляється, що йшли бої за місто. У готель "Мир" зайшла російська ДРГ, проте місто тримається.

"Траса "Бахмут-Лисичанськ" обстрілюється, ЗСУ роблять все необхідне для того, щоб траса стала безпечною, зараз рух по трасі можливий, але вкрай небезпечний", - повідомив Стрюк.

За сьогодні з Лисичанська евакуювалися всього 12 осіб. За словами глави ВЦА, зараз евакуація в регіоні відбувається малими групами,

"60% житлового фонду Сєвєродонецька зруйновано, 85-90% будівель міста пошкоджені і потребуватимуть капітального відновлення", - зазначив Стрюк.

За його даними, в місті не менше півтори тисячі загиблих і похованих, близько 12-13 тисяч осіб ще залишаються в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, ЗСУ знесли блокпост ДРГ росіян на трасі Лисичанськ-Бахмут разом з окупантами.

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