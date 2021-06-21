Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає/ фото УНІАН
З початку поточної доби, 21 червня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Також зазначається, що у районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
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