За словами мера Мелітополя, відбулося влучне попадання в одну з військових баз окупантів.

З’явилися подробиці нічних вибухів в окупованому Мелітополі

Деталями поділився у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. За попередніми даними влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію", - повідомив він.

Як писав УНІАН, вночі 20 серпня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку. Проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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