З’явилися подробиці нічних вибухів в окупованому Мелітополі
Деталями поділився у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні вночі потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. За попередніми даними влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію", - повідомив він.
Як писав УНІАН, вночі 20 серпня у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.
Війна в Україні: актуальні дані
Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку. Проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.
На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.
На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.
Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.
На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.