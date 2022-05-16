Також за добу українська авіація здійснила 10 літаковильотів.

За добу Повітряні сили ЗСУ уразили п'ять повітряних цілей окупантів.

Крім того, українська авіація здійснила 10 літаковильотів і завдала вогневого ураження пункту управління російської батальйонно-тактичної групи. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних сил. Зокрема, завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу уражено п'ять повітряних цілей: один літак (Су-25), три безпілотника та одну крилату ракету.

Нагадаємо, під Чорнобаївкою ЗСУ знищили 75 окупантів, майже 20 одиниць техніки та склад боєприпасів.

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