На Херсонщині та Миколаївщині російські окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активні наступальні дії не ведуть.

Збройні сили України протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Херсонщині та Миколаївщині російські окупанти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активні наступальні дії не ведуть.

"Тим часом наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях противника. Внаслідок чого на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів, підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки, зокрема, 4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиць "Мста-С", 4 мінометних комплексів, 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки, а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що вороже корабельне угруповання в північно-західній частині Чорного моря складається з 2 кораблів – носіїв крилатих ракет та 6 великих десантних кораблів. При цьому противник продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катеру типу "Серна" біля Зміїного і намагається облаштувати позиції та організувати поставку техніки на острів.

Як повідомляв УНІАН, російські військові знову зробили спробу закріпитися на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. Українські військові вже 20 разів розгромили окупантів.