Розгортання "Кинжал" не вплине на військові успіхи окупантів, вважають у розвідці.

Росія могла використати проти України гіперзвукові ракети "Кинжал".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому у Twitter Міноборони країни.

Розвідники звернули увагу на повідомлення Міноборони РФ про нібито застосування такої зброї під час атак на об’єкти на заході України.

"Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинжали", система балістичних ракет повітряного базування на базі "Іскандерів", що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну", - кажуть у розвідці.

Твердження Росії про використання "Кинжал", найймовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії РФ.

Британська розвідка не вважає, що розгортання "Кинжал" суттєво вплине на військові успіхи окупантів.

19 березня Міноборони країни-агресорки офіційно заявило про застосування ракет комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: