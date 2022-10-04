Військовослужбовці РФ масово здаються в полон, бо не хочуть загинути в Україні.

За останні кілька тижнів на "гарячі лінії" надійшло понад 2 тис. звернень окупантів про готовність здатися в полон.

По це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на свого представника Андрія Юсова.

За його словами, лише за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень.

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Юсов зазначив, що державний проект "Хочу жить" дозволяє росіянам не воювати і зберегти свої життя.

Юсов підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

18 вересня у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відкрито Єдиний центр та цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Це продовження державного проекту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя. Державний проект "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

26 вересня Юсов поінформував, що дуже багато надходить звернень на в рамках проекту "Хочу жить" від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Він додав, що на "гарячу лінію" щодо здачі в полон телефонують не тільки росіяни, але й примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій України.

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