За перший тиждень мобілізації з РФ виїхало більше росіян, ніж було задіяно для вторгнення в Україну у лютому.
Про це свідчать дані британської розвідки, пише Міноборони країни у Twitter.
За інформацією Британції, хоча точні цифри невідомі, вони скоріш за все перевищують чисельність усіх сил вторгнення.
Серед тих, хто намагається залишити РФ, переважають більш забезпечені та освічені люди.
"У поєднанні з тими резервістами, яких все ж таки мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу і прискорення відтоку мозку, швидше за все, ставатиме все більш значним", - додали у відомстві
Мобілізація в Росії: що відомо
21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.
За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення.
28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".
29 вересня у Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни.