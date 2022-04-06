Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб.

Забруднення води аміаком внаслідок ракетного удару у Кременецькому районі локалізовано.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної держадміністрації Володимир Труш.

"Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб. Обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму", - зазначив Труш.

Він додав, що керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом.

До села вже підвезли питну воду.

"Ми сподіваємось, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", - написав Труш.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 квітня, Труш повідомив, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу, що було здійснено напередодні, пошкоджено резервуар із рідкими аміачними добривами. Як наслідок, вони вилилися в ґрунт і проникли у водоносні шари.

Аналізи ґрунту і води на Тернопільщині, які провели 5 квітня вранці і в обід, перевищення вмісту аміаку не показали, але станом на 17 годин вміст аміаку у воді різко зріс. Жителям рекомендували не вживати до пиття воду з криниць, а використовувати її хіба лише для технічних потреб. Заборонено вилов риби. Жителям потерпілих територій ДСНС відправила питну воду.

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