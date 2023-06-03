Вони планували провести у бомбосховищі всю ніч.

9-річна Віка Івашко, яка загинула із мамою під дверима зачиненого сховища, була чемпіонкою з дзюдо та однією з найкращих учениць у класі.

Жінку з дівчинкою любив весь район, в якому вони мешкали, йдеться у сюжеті ТСН.

Киянка Даша принесла своїй загиблій подружці іграшкового зайчика та лист.

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"Вікусь, я сподіваюсь, що тобі там добре. Мені тебе дуже сильно не вистачає. Нехай ангели-охоронці приведуть тебе в твій дитячий рай. А ми залишимось тут зі спогадами про тебе та вірою в майбутнє нашої України. Ми помстимося за тебе і твою маму", - написала дівчинка у листі до подруги.

У школі Даша з Вікою сиділи за сусідніми партами, а також разом займалися дзюдо. За словами дівчинки, загибла дуже любила читати - на перервах її можна було побачити з книжками про Гаррі Поттера.

Дядько Віки, рідний брат її мами, дізнався про трагедію у столиці перебуваючи на фронті. За його словами, він спочатку не хвилювався, оскільки рідні завжди спускались до укриття.

"Вони живуть на п’ятому поверсі, і коли прилітає десь на Деснянському районі або Бровари – зарево. Віка почала нервувати, а коли почали ходити до укриття, вона заспокоювалася", - пояснив Сашко.

За його словами, родину ніби переслідувала чорна смуга. Рік тому в аварії загинув їхній батько, а декілька місяців назад серцевий напад забрав життя тата Віки - чоловіка Олі.

"Віка майже встигла добігти до східців, а Оля потрапила майже в епіцентр, вона її наздоганяла... Мама їй кричала з вікна, що Оля, повернися, повернися, бо вже стріляють! А вона крикнула: "Мені треба Віку рятувати"! І вона бігла її рятувати", - розповідають рідні та очевидці.

Напередодні ввечері сусідка та подруга Олі Ірина пила каву з загиблою у кав'ярні біля будинку. Жінка скаржилась на втому від безсонних ночей.

"Все, я піду сьогодні в укриття, побачимо, може, піду просто спати туди, на всю ніч", - переказує слова Олі подруга.

Однак в результаті все закінчилось трагедією.

Ракетний обстріл Києва 1 червня та загибель людей

1 червня вночі російські окупанти запустили по Києву 10 ракет "Іскандер". Усі вони були знищені українською ППО, але унаслідок падіння уламків загинули люди.

У Деснянському районі столиці загинули троє українців - мати, її дитина та ще одна жінка. Люди хотіли потрапити до укриття, стукали в двері, але потрапити туди так і не змогли.

Через трагедію в Києві затримали чотирьох людей - першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, де розташоване укриття, його заступника, а також охоронця.

Нещодавно на місці трагедії з’явився стихійний меморіал. Кияни несуть іграшки, цукерки, лампадки, квіти та дитячі листи для загиблої Віки.

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