Росія гатить по столиці балістикою. Унаслідок атаки 1 червня є три жертви.

Журналіст "1+1 Україна" побував на місці вчорашньої трагедії у Деснянському районі Києва, де під час російської атаки загинули троє людей, серед яких - дитина.

В ефірі "Сніданку з 1+1" кореспондент розповів, що бачив дідуся, фото якого поруч з тілами своїх рідних біля будинку облетіли всі ЗМІ. Він просто мовчки посидів тут й пішов.

"Сюди люди просто приходять та кладуть квіти й іграшки. Мовчки стоять декілька хвилин, згадують загиблих та йдуть", - йдеться в сюжеті.

Дев'ятиповерхівки, дитячий садочок, поліклініка, кафе та магазини - нові цілі, які потрапили під російську демілітаризацію.

Телеграм-канал "Київ Info" публікує фото речей, які несуть кияни на місце загибелі дитини та двох жінок. Це іграшки, цукерки, лампадки. "Є тут і дитячі листи для загиблої Віки", - пишуть автори каналу.

Росія атакувала Київ 1 червня 2023 року

1 червня вночі Росія вдарила по Києву, запустивши 10 ракет "Іскандер". Усі цілі були знищені українською ППО, але унаслідок падіння уламків є жертви.

У Деснянському районі Києва загинули троє людей: мати, її дитина та ще одна жінка. Ці люди хотіли потрапити до укриття, стукали в двері, але їм не відчинили, не впустили.

Через трагедію в Києві затримали чотирьох людей - першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, де розташоване укриття, його заступника, а також охоронця.

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