Вбитий на Запоріжжі сьогодні відзначав свій день народження.

Унаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей загинули троє чоловіків.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російська армія вбила жителя Антонівки.

"Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку", - написав він.

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Крім того, начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що о 12:10 ворог вчергове цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з реактивних систем залпового вогню.

"Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження. Моторошно. В голові не вкладається, як рашистських виродків носить земля", - наголосив голова ОВА.

Також очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що близько 15:00 росіяни обстріляли Семенівку (Новгород-Сіверський район).

Унаслідок обстрілу пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура. "На жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець", - написав він.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія запустила по Україні понад сотню ракет та десятки ударних безпілотників.

Увечері того дня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомо вже про 30 загиблих та понад 160 поранених людей унаслідок масованого удару Росії по території України.

Сьогодні, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо масованого удару Росії по Україні 29 грудня, повідомивши про 39 загиблих. Він зазначив, що роботи з ліквідації наслідків атаки досі тривають. Унаслідок удару постраждало майже 120 міст і сіл - сотні цивільних обʼєктів.

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