З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, неподалік селища Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне вони застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
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