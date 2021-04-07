Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, неподалік селища Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне вони застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

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Автор: Світлана Закелова