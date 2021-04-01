Напередодні Росія відхилила усі пропозиції припинити вогонь на Донбасі.

Російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали неподалік Пісків і Водяного.

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Поблизу Світлодарського, Луганського і Золотого-4 окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських бійців немає.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території», – йдеться у зведенні.

У штабі заявляють, що після завершення засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого окупантами не були підтримані мирні ініціативи української сторони, найманці РФ здійснили низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування.

Крім того, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. Російські найманці зводять нові укріплення в напрямку лінії розмежування на околиці Калинівки в ОРДЛО.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості, кажуть у штабі.

О 7:00 ранку 1 квітня зафіксували три обстріли бойовиків біля Світлодарська і Золотого-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське – зі стрілецької зброї.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Увечері, 31 березня, українська делегація у ТКГ за результатами засідання поінформувала, що Росія відкинула усі прохання припинити вогонь на фронті.

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Автор: Яна Ставська