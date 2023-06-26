Лукашенко "набирає вагу", вважає дипломат.

Члени російської приватної військової компанії "Вагнер", які потраплять до Білорусі разом зі своїм ватажком - "кухарем" російського диктатора Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, не становитимуть загрозу для України.

Про те, чи загрожують "вагнерівці" українській державі з білоруської території, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів Sky News. "Я не вірю, що сили, які Пригожин приводить з собою в Білорусь, будуть загрожувати нашим флангам, тому що ми тримали там досить сильні війська якраз для російських сил", - заявив дипломат.

За його словами, білоруський псевдопрезидент Олександр Лукашенко "набирає вагу". Пристайко додав, що Лукашенко "хотів стати кимось більш важливим, ніж просто білоруський лідер". "Це одне з пояснень, чому він погодився стати союзною державою з Росією. Зараз найкращі часи у його політичній кар'єрі", - вважає посол.

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23 червня члени ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним нібито після того, як російські кадрові військові завдали удар по їхньому тиловому табору, вирішили покарати військове керівництво РФ.

24 числа "вагнерівці" взяли під контроль Ростов-на-Дону і Воронеж, а потім почали рухатися в бік Москви. Найманці, зокрема, знищили кілька вертольотів і військовий літак. Того ж дня Пригожин провів узгоджену з Володимиром Путіним розмову з Олександором Лукашенком. Після цього стало відомо, що найманці отримали гарантії безпеки і вирушать в Білорусь.

Екс-начальник Генштабу Британії генерал Річард Даннат попередив, що члени ПВК "Вагнер" можуть очолити нову атаку росіян на Київ з Білорусі.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на півночі нашої країни контрольована, і там наші війська продовжують зміцнювати оборону. Він підкреслив, що якщо ворог спробує перетнути наш кордон, то це буде самогубством.

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