Україні загрожує вісім ракет типу "Калібр".

Російські окупанти вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який споряджений ракетами "Калібр". Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Як тільки шторм у морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", який має напоготові вісім "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки значно підвищено!", - наголошують військові.

Населення просять реагувати на сигнали повітряної тривоги, діяти зібрано та оперативно.

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"Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Фрегат закладено у лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущено на воду у вересні 2015 року. Судно введено в дію 2017 року.

Заявлена довжина - 124 метри, ширина - 15 м. Екіпаж фрегата - 180 осіб. На озброєнні можуть бути гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

За деякими даними, кораблем керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Ворожі ракетоносії у Чорному морі

За даними Сил оборони, у Чорному морі зранку перебувало два кораблі ворожого флоту, ще один чергував в Азовському морі. Ракетоносії були заведені у пункти базування.

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