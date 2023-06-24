Наразі намагаються встановити, чи є там нові деталі.

Деталі західних компаній, які виявили у російських ракетах, найімовірніше, були закуплені ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна спостерігає, чи не виявлять нових деталей у зброї РФ, яка використовується зараз. Це можна встановити за допомогою дослідження уламків ракет, які збиваються українською ППО.

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"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших інформувань, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", - підсумував секретар РНБО.

Росія продовжує в обхід санкцій купувати мікрочіпи для озброєння

Як раніше інформував УНІАН, ЗМІ регулярно виявляють нові шляхи обходу Росією західних санкцій. Так, Кремль купує мікрочіпи у нідерландських виробників та за допомогою німецької компанії Smart Impex.

Нещодавно стало відомо, що РФ отримує мікрочіпи, використовуючи фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу, через які в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів.

За даними Держдепу США, Росія змогла повернути експорт західних мікрочіпів та електроніки на довоєнний рівень.

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