Деталі західних компаній, які виявили у російських ракетах, найімовірніше, були закуплені ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", - заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
За його словами, Україна спостерігає, чи не виявлять нових деталей у зброї РФ, яка використовується зараз. Це можна встановити за допомогою дослідження уламків ракет, які збиваються українською ППО.
"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших інформувань, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", - підсумував секретар РНБО.
Росія продовжує в обхід санкцій купувати мікрочіпи для озброєння
Як раніше інформував УНІАН, ЗМІ регулярно виявляють нові шляхи обходу Росією західних санкцій. Так, Кремль купує мікрочіпи у нідерландських виробників та за допомогою німецької компанії Smart Impex.
Нещодавно стало відомо, що РФ отримує мікрочіпи, використовуючи фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу, через які в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів.
За даними Держдепу США, Росія змогла повернути експорт західних мікрочіпів та електроніки на довоєнний рівень.