У Раді назвали можливий строк відновлення пошкоджених росіянами ТЕЦ Києва

Нардеп Сергій Нагорняк зазначив, що для цього є всі можливості.

Член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк сподівається, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити усі пошкоджені ворогом ТЕЦ Києва. Таку думку народний депутат висловив в ефірі Українського радіо.

"Містянам, особливо в Києві, які сьогодні без теплопостачання, ми маємо відверто говорити, що швидко відновити туж Дарницьку ТЕЦ, на жаль, не вдасться, але сподіваюсь, що до початку опалювального сезону з 26-го на 27-й рік вдасться відновити всі теплоелектроцентралі Києва", - зазначив Нагорняк.

За його словами, у столиці необхідно також будувати резервні енергетичні потужності. Він впевнений, що до наступного опалювального сезону є всі можливості, зокрема фінансові для відновлення ТЕЦ Харкова та інших міст, які постраждали від російських атак.

"Також будемо максимально робити все, щоб відновити повноцінну й сталу роботу підстанцій "Укренерго", - підкреслив Нагорняк.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 7 лютого ворог здійснив чергову масовану атаку на енергосистему України. Під ударом опинилися, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Крім цього, окупанти атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ. За кілька днів до цього через наслідки атаки РФ зупинила роботу Дарницька ТЕЦ.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що пошкоджені столичні ТЕЦ зможуть лише опалювати помешкання киян.

Разом з тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що в разі продовження атак РФ рано чи пізно "покладе" енергосистему України. За його словами, аби цього не допустити слід нарощувати кількість далекобійних засобів ураження та завдавати симетричні "удари відплати" по РФ.

