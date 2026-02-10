У Європі бачать ризики посилення диверсійної кампанії Росії, - The Economist

На фоні морозів у Польщі хакери атакували системи, що керують розподілом енергії.

За останні роки у Польщі почастішали провокації, які пов'язують з Росією. Серед них саботаж на залізницях, підпали та вторгнення дронів. Як нагадало The Economist, один з останніх випадків у Європі трапився 29 грудня. Тоді кібератаки вразили 30 енергетичних об'єктів, що привело до ризику масштабного відключення електроенергії на фоні низьких температур. Видання назвало це серйозною ескалацією цифрової підривної діяльності Росії в Європі за межами України.

Журналісти навели дані компанії Dragos про те, кібератака була спрямована на об'єкти комбінованого виробництва тепла та електроенергії, а також на системи, що керують розподілом енергії з вітрових та сонячних електростанцій. Це особливо небезпечно для Польші, яка отримує майже третину електроенергії з відновлювальних джерел.

"Зловмисники отримали контроль над операційною технологією – інтерфейсом між комп'ютерною мережею та фізичною системою – і пошкодили деяке обладнання, яке не підлягає ремонту. Атаку було зупинено, перш ніж вона могла спричинити відключення електроенергії, яке могло б зачепити майже півмільйона людей", - йдеться у статті.

Важливість інциденту, на думку авторів, полягає у двох причинах. По-перше, він свідчить про посилення кіберкампанії Росії в Європі. "Російські хакери вже давно проникають в європейські комп'ютерні мережі, щоб викрасти секрети та виявити слабкі місця в інфраструктурі. В Україні вони пішли набагато далі, здійснивши зухвалі атаки на енергомережу в 2015 і 2016 роках. Але за межами України вони діяли обережніше", - додали вони.

Видання пише про зміну ситуації. Зокрема, у 2023 році проросійські хакери надіслали команди на залізничні сигнальні станції на північному заході Польщі, що призвело до зупинки 20 поїздів. Наступного року вони повторили цю операцію проти чеських сигнальних систем. Зазначається, тоді цілями були маршрути, по яких надсилається допомога Україні. Але з того часу кампанія Росії розширилася:

"Тепер вона включає цивільні цілі, які не мають прямого зв'язку з війною".

Автори додали, що окрім актів кіберсаботажу відбувається фіксується і звичайний фізичний саботажу. Видання навело у приклад арешт у Німеччині 3 лютого двох чоловіків з Румунії та Греції, яких підозрюють у скоєнні саботажу на військових кораблях у Гамбурзі минулого року. Підозрюються, що вони пошкодили водопровід і засипали гравій у двигун. Наразі Німеччина не звинувачувала в цьому Росію. Але, за словами колишньої аналітикині ЦРУ Челсі Седербаум, ситуація, ймовірно, погіршиться. Вона каже, що російський президент Володимир Путін бачить можливість посилити тиск, поки Америка і Європа розділені, зокрема через Гренландію, і до президентських виборів у США в 2028 році, які можуть привести до влади президента, менш прихильного до Росії.

Саботаж в Італії під час Олімпіади

Нагадаємо, що у перший день Олімпійських змагань в Італії через підпал залізничної інфраструктури стався серйозний збій у русі пасажирських потягів. Збій тривав кілька годин. Це сталося у регіоні, який безпосередньо задіяний у проведенні Олімпіади. Поліція назвала це актом саботажу.

