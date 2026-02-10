РФ стягнула 150 тисяч живої сили: морпіхи розкрили тактику ворога в Мирнограді

Деякі з ворогів доходять до певних позицій, закріплюються та починають накопичуватися.

У Мирнограді на Донеччині тривають важкі міські бої, ворог накопичив на ділянці близько 150 тисяч живої сили та застосовує всі доступні тактики. Про це заявив речник батальйону безпілотних систем "Корсар" 38-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Годзенко, повідомляє Еспресо.

"Ситуація в Мирнограді дуже важка вже не перший місяць через те, що ворог накопичив на цій ділянці величезну кількість поки що живої сили. За даними розвідки, йдеться про склад чисельністю близько 150 тисяч осіб, не враховуючи бронетехніку та артилерію", - сказав він.

Годзенко додав, що бої тривають у самому Мирнограді, відповідно, потрібно розуміти особливості: це "не якась чітко сформована траншейна лінія, тобто тривають міські бої за кожен будинок, кожну оселю, кожен поверх".

За словами речника, російські загарбники використовують всі доступні їм тактики: малі групи, так звані м'ясні та механізовані штурми, а також штурми на легкій техніці - зокрема, мотоциклах та квадроциклах. Тобто по всій ділянці постійно відбувається велика кількість атак.

"І очевидно, що деякі з ворогів усе ж доходять до певних позицій, десь закріплюються й починають накопичуватися. Допоки не почалися сильні морози, були дуже щільні тумани. Звичайно, ворог цим користується й користуватиметься, адже на війні обидві сторони застосовують будь-які можливі тактики, щоб промацати противника, знайти слабку ланку в обороні й прорвати її", - підкреслив Годзенко.

Ситуація у Мирнограді

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики DeepState заявили, що в районі Мирнограда ворог накопичується на фермах на півночі, а також у церкві разом з цивільними, порушуючи норми гуманітарного права. За їхніми даними, у північній частині міста тривають хаотичні бої за позиції, які продовжують утримувати Сили оборони України.

