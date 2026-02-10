Окупанти встановили гігантські 'глушники' проти дронів (фото)

Російські війська експериментують із новим захисним пристроєм проти атак дронів, встановивши на наземний безпілотний транспортний засіб обертові сталеві троси, пише Business Insider.

Пристрій був зібраний механіками 70-го мотострілецького полку, який діє на Запорізькому напрямку. Його встановили на гусеничний безпілотник під назвою "Кур’єр". Конструкція нагадує великий культиватор: із чотирьох боків платформи розміщені диски з дев’ятьма або десятьма тонкими сталевими тросами, які обертаються у вертикальній площині.

Як стверджують розробники, під час атаки FPV-дрона троси мають або збивати його, або відхиляти вбік.

"Коли дрон намагається вдарити, троси або збивають його, або відводять від цілі", – заявив командир підрозділу, якого російські ЗМІ ідентифікують на позивний "Струк". Він наголосив, що пристрій поки перебуває на етапі випробувань.

Безпілотник "Кур’єр" важить близько 250 кілограмів і вважається багатоцільовою платформою. Його можуть використовувати для транспортування вантажів, евакуації поранених чи загиблих, а також потенційно оснащувати озброєнням для штурмових завдань. Повідомляється, що двигун апарата здатний одночасно обертати всі чотири вали з тросами.

Наземні безпілотні транспортні засоби дедалі більше стають окремим напрямом технологічної гонки у війні. І Росія, і Україна намагаються розширювати їх виробництво, розраховуючи замінити людьми найбільш небезпечні завдання на передовій.

Про реальну ефективність нового обертового захисту поки відомо небагато. Водночас це ще один приклад пошуку нетрадиційних рішень у боротьбі з дронами. На початку повномасштабної війни російські військові встановлювали на танки та бронетехніку металеві "клітки" й сітки для захисту від ударів зверху. Спочатку ці конструкції викликали глузування, але згодом подібні рішення почали застосовувати й інші армії.

Раніше українські військові блогери також повідомляли про патенти зі схожою ідеєю. У 2023 році йшлося про концепцію одного обертового вентилятора на даху танка, а у травні 2025 року – про інший пристрій з обертовими лопатями з кожного боку машини. У патентному описі зазначалося, що система розрахована на те, щоб оператору дрона було складно вчасно помітити рухомі елементи захисту.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна адаптують тактику застосування безпілотників і озброєння у відповідь на поширення так званих "танків-їжаків" – бронемашин, оснащених імпровізованими шипами, дротами та тросами для захисту від FPV-дронів.

Попри зростання ролі дронів, бронетехніка – танки, бойові машини піхоти та самохідна артилерія – залишається основою наступальних і оборонних операцій обох армій. Водночас ефективність ударів безпілотників суттєво обмежила використання броні, що сприяє позиційному глухому куту на фронті.

