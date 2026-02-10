Окупанти встановили гігантські 'глушники' проти дронів (фото)

На Запорізькому напрямку показали наземний безпілотник із обертовими тросами, які мають збивати FPV-дрони.

Російські війська експериментують із новим захисним пристроєм проти атак дронів, встановивши на наземний безпілотний транспортний засіб обертові сталеві троси, пише Business Insider.

Пристрій був зібраний механіками 70-го мотострілецького полку, який діє на Запорізькому напрямку. Його встановили на гусеничний безпілотник під назвою "Кур’єр". Конструкція нагадує великий культиватор: із чотирьох боків платформи розміщені диски з дев’ятьма або десятьма тонкими сталевими тросами, які обертаються у вертикальній площині.

Як стверджують розробники, під час атаки FPV-дрона троси мають або збивати його, або відхиляти вбік.

"Коли дрон намагається вдарити, троси або збивають його, або відводять від цілі", – заявив командир підрозділу, якого російські ЗМІ ідентифікують на позивний "Струк". Він наголосив, що пристрій поки перебуває на етапі випробувань.

Безпілотник "Кур’єр" важить близько 250 кілограмів і вважається багатоцільовою платформою. Його можуть використовувати для транспортування вантажів, евакуації поранених чи загиблих, а також потенційно оснащувати озброєнням для штурмових завдань. Повідомляється, що двигун апарата здатний одночасно обертати всі чотири вали з тросами.

Наземні безпілотні транспортні засоби дедалі більше стають окремим напрямом технологічної гонки у війні. І Росія, і Україна намагаються розширювати їх виробництво, розраховуючи замінити людьми найбільш небезпечні завдання на передовій.

Про реальну ефективність нового обертового захисту поки відомо небагато. Водночас це ще один приклад пошуку нетрадиційних рішень у боротьбі з дронами. На початку повномасштабної війни російські військові встановлювали на танки та бронетехніку металеві "клітки" й сітки для захисту від ударів зверху. Спочатку ці конструкції викликали глузування, але згодом подібні рішення почали застосовувати й інші армії.

Раніше українські військові блогери також повідомляли про патенти зі схожою ідеєю. У 2023 році йшлося про концепцію одного обертового вентилятора на даху танка, а у травні 2025 року – про інший пристрій з обертовими лопатями з кожного боку машини. У патентному описі зазначалося, що система розрахована на те, щоб оператору дрона було складно вчасно помітити рухомі елементи захисту.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна адаптують тактику застосування безпілотників і озброєння у відповідь на поширення так званих "танків-їжаків" – бронемашин, оснащених імпровізованими шипами, дротами та тросами для захисту від FPV-дронів.

Попри зростання ролі дронів, бронетехніка – танки, бойові машини піхоти та самохідна артилерія – залишається основою наступальних і оборонних операцій обох армій. Водночас ефективність ударів безпілотників суттєво обмежила використання броні, що сприяє позиційному глухому куту на фронті.

