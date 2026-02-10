Тарифи на воду та водовідведення рахуватимуть по-новому: Рада прийняла закон

Нові норми будуть діяти до кінця військового стану та ще рік після.

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект №13219. Документ підтримали 247 народних депутатів, ідеться на сайті парламенту.

Закон загалом стосується умов виробництва електричної енергії, проте в ньому міститься поправка №764, згідно з якою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення покладається на місцеві адміністрації – зокрема, на обласні та в місті Києві.

Нововведення щодо води та водовідведення почнуть діяти через два місяці після підписання закону президентом Володимиром Зеленським. Термін їхньої дії завершиться через рік після завершення дії військового стану в Україні.

Відео дня

"Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли у нас ці тарифи з 2021 року не змінюються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо – з водоканалами величезна проблема. Хоча такий крок, може, повністю проблему не вирішить", – каже голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Після набрання законом чинності у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде 90 днів, щоб подати розрахунки до місцевих органів влади для встановлення нових тарифів.

Комунальні тарифи в Україні – останні новини

В кінці грудня минулого року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до НКРЕКП з закликом не підвищувати тарифи на централізоване водопостачання.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, на підвищенні тарифів на воду для населення наполягають водоканали. НКРЕКП, додає він, не заперечує.

Вас також можуть зацікавити новини: