Україна довела армії США, що дрони можуть бути наступальною зброєю, - Business Insider

Американська армія готує солдатів до нових видів бойових дій за допомогою безпілотників.

Україна показала армії США, наскільки ефективними можуть бути невеликі дрони – не лише як розвідники, а й як наступальна зброя. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на чиновників.

Зокрема, майор Вольф Амакер, який очолює Відділ безпілотних авіаційних систем і тактики армії в Авіаційному центрі передового досвіду, розповів Business Insider, що у службі є "прогалина" у можливостях, оскільки вона довгий час розглядала невеликі дрони переважно як інструменти для спостереження та розвідки.

Зазначається, що вторгнення Росії в Україну відкрило світ нових усвідомлень щодо застосування безпілотників. На тлі екзистенційної кризи українцям довелося розробити спосіб протидії ворожим силам дешево, але з масовою атакою. Тож, необхідно було з'ясувати, як перетворити недорогі дрони на зброю, яка швидко та фундаментально змінила спосіб ведення війни.

У виданні підкреслили, що зараз дрони здійснюють 80% усіх ударів по полю бою та відповідають за більшість бойових втрат. Дрони використовувалися у війні ще до вторгнення Росії, але різкий зсув у веденні бойових дій надихнув партнерів України, включаючи США, покращити свою підготовку з використання безпілотників та виробництво малих дронів.

"Ми все ще дуже боєздатна сила як армія США, проте є новий потенціал, якого ми ще не маємо в розгорнутому стані", – сказав Амакер.

Чиновники розповіли, що американська армія все більше надає пріоритету невеликим операціям з використанням дронів, використовуючи їх так само, як і українці – для наведення вогню та скидання гранат, серед інших дій. Дрони також є важливою частиною масштабної ініціативи армії з трансформації.

Як пише Business Insider, важливі навички зараз викладаються на курсі безпілотних літальних апаратів підвищеної смертоносності Центру передового досвіду авіації у Форт-Ракері. Він розпочався минулого року та має на меті навчити солдатів використовувати невеликі дрони в бою зі смертоносною діяльністю. Це включає навчання пілотуванню та атакам, а також використанню дронів для підтримки традиційних вогневих місій за допомогою артилерії.

Директорка курсу, майор Рейчел Мартін, сказала, що Україна показала США, чого їм потрібно навчитися.

"Увага всього світу звернена на російсько-українську війну та тактику й обладнання, що використовуються в цьому типі бойових дій", – сказала вона.

Мартін додала, що досвід України на полі бою показав армії, що недорогі безпілотники можуть знищувати системи озброєння вартістю мільйони доларів. Це здатність, яку армія не може собі дозволити ігнорувати.

Як повідомляв УНІАН, Франція передасть Україні додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) SAMP/T на заміну, поки один з них знаходиться в ремонті.

Міністр Збройних сил і у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен зазначила, що наявність радарів до SAMP/T залежить від можливостей виробника. За її словами, у зв'язку з цим Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і в цілому на наявних комплексах, які вже використовуються.

