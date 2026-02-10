'Укрзалізниця' запускає спеціальні поїзди до Дня закоханих: як курсуватимуть

Квитки на "Романтичний експрес" вже можна придбати у застосунку УЗ.

Державна "Укрзалізниця" запускає "Романтичний експрес" до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 та 15 лютого двічі на день. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому люкс вагоні, в купе на двох під романтичну музику", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подорож триватиме трохи більше ніж 2 години та починатиметься і завершуватиметься на Центральних вокзалах міст.

Романтичні експреси курсуватимуть 14 та 15 лютого двічі на день:

Київ – о 14:45 та 19:10;

Львів – о 15:30 та 19:00.

Квитки на "Романтичний експрес" вже можна придбати у застосунку УЗ. А для захисників та захисниць вони вже доступні у застосунку "Армія+". Із цими квитками на них у купе чекатимуть подарунки.

Для того, щоб знайти квиток потрібно обрати маршрут у Києві: Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний. А у Львові: Львів – Львів-Романтичний.

