'Київстар' переглядає вартість тарифів: чому зростуть ціни

Мобільний оператор підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік.

Мобільний оператор "Київстар" підвищує ціну деяких тарифних планів через зростання витрат на електроенергію та пальне. Про це повідомили УНІАН в пресслужбі компанії.

"Київстар" підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що влітку минулого року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години зросли на 60%. Зросли також витрати на пальне.

Відео дня

За внутрішніми даними "Київстар", у грудні 2025 року через масштабні відключення електроенергії по всій країні обсяги споживання палива зросли у понад 11 разів порівняно з літнім періодом та становили 1,1 млн літрів за місяць. Така динаміка демонструє значне зростання реальних витрат на забезпечення стабільної роботи мережі під час відключень електроенергії.

"Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів - чутливе питання. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від "Київстар", на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно", - додали в компанії.

Подорожчання тарифів

9 лютого ЗМІ повідомили, що з 1 березня "Київстар" може підняти вартість деяких архівних тарифних планів. Тоді повідомлялося, що збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн.

За даними технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний Зв'язок України", зміна вартості очікує на сім тарифних планів: "Смачний", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлім Соцмережі", "Без меж lite" та "ТВІЙ Улюблений".

Мобільний звʼязок в Україні - головні новини

У грудні 2025 року зросла вартість низки тарифів у "Київстар". Тоді мобільний оператор також пояснив підвищення вартості тарифів зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств.

В січні у Львові запустили пілотний проєкт технології нового покоління звʼязку 5G. Тоді повідомлялося, що ця технологія також запрацює в Бородянці, Харкові, а згодом і в інших містах України.

Вас також можуть зацікавити новини: