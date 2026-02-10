'Київстар' переглядає вартість тарифів: чому зростуть ціни

Мобільний оператор "Київстар" підвищує ціну деяких тарифних планів через зростання витрат на електроенергію та пальне. Про це повідомили УНІАН в пресслужбі компанії.
"Київстар" підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що влітку минулого року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години зросли на 60%. Зросли також витрати на пальне.
За внутрішніми даними "Київстар", у грудні 2025 року через масштабні відключення електроенергії по всій країні обсяги споживання палива зросли у понад 11 разів порівняно з літнім періодом та становили 1,1 млн літрів за місяць. Така динаміка демонструє значне зростання реальних витрат на забезпечення стабільної роботи мережі під час відключень електроенергії.
"Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів - чутливе питання. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від "Київстар", на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно", - додали в компанії.
Подорожчання тарифів
9 лютого ЗМІ повідомили, що з 1 березня "Київстар" може підняти вартість деяких архівних тарифних планів. Тоді повідомлялося, що збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн.
За даними технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний Зв'язок України", зміна вартості очікує на сім тарифних планів: "Смачний", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлім Соцмережі", "Без меж lite" та "ТВІЙ Улюблений".
Мобільний звʼязок в Україні - головні новини
У грудні 2025 року зросла вартість низки тарифів у "Київстар". Тоді мобільний оператор також пояснив підвищення вартості тарифів зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств.
В січні у Львові запустили пілотний проєкт технології нового покоління звʼязку 5G. Тоді повідомлялося, що ця технологія також запрацює в Бородянці, Харкові, а згодом і в інших містах України.