У Steam стартував фестиваль змагальних ігор – зі знижками до 95%

У магазині Steam стартував фестиваль "Гравець проти гравця", присвячений PvP-іграм найрізноманітніших жанрів. В рамках події користувачам доступні знижки на ігри до 95%, а також сотні безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.

Зі знижками можна купити Call of Duty, Mortal Kombat, Tekken та інші змагальні тайтли. Цікавих пропозицій з великими знижками досить багато. Розглянемо лише деякі з них:

Hunt: Showdown 1896 – 242 грн (знижка 55%)

Rust – 349 грн (знижка 50%)

V Rising – 350 грн (знижка 50%)

Sea of Thieves – 515 грн (знижка 50%)

DayZ – 599 грн (знижка 50%)

Tekken 8 – 719 грн (знижка 60%)

Street Fighter 6 – 599 грн (знижка 60%)

Mortal Kombat 1 – 259 грн (знижка 80%)

Absolver – 60 грн (знижка 90%)

Nickelodeon All-Star Brawl – 28 грн (знижка 95%)

Фестиваль триватиме всього один тиждень – він закінчиться 16 лютого о 20:00 за Києвом.

Компанія Valve заздалегідь розкрила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для фанатів різних жанрів.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 лютого відбудеться нова State of Play – вона триватиме щонайменше годину. За чутками, можуть показати новий God of War у форматі 2.5D, третю частину рімейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.

