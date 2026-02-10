У Steam стартував фестиваль змагальних ігор – зі знижками до 95%

У магазині Steam стартував фестиваль "Гравець проти гравця", присвячений PvP-іграм найрізноманітніших жанрів. В рамках події користувачам доступні знижки на ігри до 95%, а також сотні безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.
Зі знижками можна купити Call of Duty, Mortal Kombat, Tekken та інші змагальні тайтли. Цікавих пропозицій з великими знижками досить багато. Розглянемо лише деякі з них:
- Hunt: Showdown 1896 – 242 грн (знижка 55%)
- Rust – 349 грн (знижка 50%)
- V Rising – 350 грн (знижка 50%)
- Sea of Thieves – 515 грн (знижка 50%)
- DayZ – 599 грн (знижка 50%)
- Tekken 8 – 719 грн (знижка 60%)
- Street Fighter 6 – 599 грн (знижка 60%)
- Mortal Kombat 1 – 259 грн (знижка 80%)
- Absolver – 60 грн (знижка 90%)
Nickelodeon All-Star Brawl – 28 грн (знижка 95%)
Фестиваль триватиме всього один тиждень – він закінчиться 16 лютого о 20:00 за Києвом.
Компанія Valve заздалегідь розкрила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для фанатів різних жанрів.
Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 лютого відбудеться нова State of Play – вона триватиме щонайменше годину. За чутками, можуть показати новий God of War у форматі 2.5D, третю частину рімейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.