Лізуть з усіх щілин: у НГУ розповіли, що відбувається на одному з ключових напрямків

За словами українських військових, на Харківщині у них зараз багато роботи.

Російські окупанти намагаються утриматися у місті Куп’янськ Харківської області, де Сили оборони проводять зачистку. Про це розповіла пресслужба 13-й бригади Національної гвардії України "Хартія".

"На Куп’янщині росіяни не полишають спроб втримати місто та масово лізуть з усіх щілин. Тож у наших дронарів роботи багато, а значить - багато яскравих уражень піхоти й техніки загарбників", - заявили у бригаді.

Пресслужба підрозділу також оприлюднила відео, на якому можна побачити роботу українських військових. Зокрема, на кадрах видно, як ЗСУ знищують противника на Харківщині - у лісовій смузі та у різних спорудах, які окупанти використовують як укриття.

Відео дня

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, днями Сили оборони України зачистили від російських загарбників населений пункт Чугунівка у Харківській області. Частину окупантів взяли у полон та встановили у населеному пункті державний прапор. Як розповіли у 16 армійському корпусі, скориставшись складними погодними умовами, ворог спробував прихованого просунутися крізь бойові порядки ЗСУ в районі вказаного населеного пункту. Однак, попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили російську групу, а стрілецька спеціалізована рота "Шквал" зачистила Чугунівку.

Також командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов (Абдула) розповів, що росіяни прагнуть перейти річку Оскіл і зафіксуватися на іншому боці. За його словами, інколи ворожим силам перейти вдається, "але після цього вони перетворюються на добрива". Окупанти пробують обходити з флангів, просочуватись крізь позиції ЗСУ.

