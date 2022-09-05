Російський диктатор може спробувати заморозити окуповані території.

Екс-очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Україні зараз не варто йти на переговори з Росією щодо припинення війни. Кремль хоче грати за своїм сценарієм.

Про це він написав у Twitter.

Кремль невипадково робить публічні заяви про готовність до переговорів з Україною. Однак Росія сподівається використати їх не для встановлення миру, вважає дипломат.

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"Кремль натякає на переговори – отже, закінчився порох і хочуть заморозити окуповані території. В жодному разі не можна давати їм дихати", – заявив Лінкявічюс.

Дипломат переконаний, що саме в такі моменти Україна має шанс ще більше послабити окупантів та звільнити свої території.

"Великі надії на збільшення постачання зброї, особливо завдяки американському лендлізу. Україну потрібно очистити від Росії. Крапка", – підкреслив він.

Нагадаємо, що вчора прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Росія хоче обговорити, як Україна виконуватиме умови для припинення "спецоперації".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, Росія не хоче переговорів, і порівняв її з ненажерливим алігатором. Трохи раніше в Офісі президента назвали переговори з Росією "смертним вироком".

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

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