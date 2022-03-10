Вже 15 день в Україні триває війна.

Російські окупанти завдали авіаудару по місту Мархалівка, яке знаходиться в Київській області.

Про це повідомляє CNN.

Так, окупанти повністю зруйнували його будинок, в результаті чого загинули його дружина, дочка, два зятя і свекруха.

Розбираючи завали знищеного будинку, чоловік знайшов кота, якому вдалося вижити. Журналістам він зізнався, що не знає, як жити далі. При цьому він дуже сподівається, що війна в Україні скоро закінчиться.

Нагадаємо, окупанти напали на Мархалівку ще 4 березня. Є багато загиблих серед мирного населення.

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