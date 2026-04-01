В Україні стартують виплати 1500 гривень: хто може претендувати на допомогу

Відсьогодні, з 1 квітня, в Україні розпочинаються виплати 1500 гривень в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, її отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

За її словами, кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень не потрібно.

"Програма розрахована підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив росту світових цін на пальне. A це впливає на вартість життєво необхідних продуктів і послуг", - зазначила Свириденко.

У березні президент Володимир Зеленський анонсував дві нові програми підтримки – для пенсіонерів та споживачів пального. Зокрема. передбачалася спеціальна доплата для українських пенсіонерів і тих груп суспільства, які отримують соціальну допомогу, у розмірі 1500 грн.

Також уряд запровадив кешбек на пальне: під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави 15% кешбеку на дизельне пальне. 10% кешбеку на бензин та 5% – на автогаз. Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.

