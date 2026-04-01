'Ідеальний шторм' на нафтовому ринку обвалив прибутки компанії друга Путіна, - Reuters

Вартість перевезення російської нафти до Індії у березні 2026 року зросла в 10 разів у порівнянні з 2022 роком.

Чистий прибуток найбільшої російської нафтовидобувної компанії "Роснефть" за 2025 рік обвалився на 73% - до 293 млрд рублів (3,60 млрд доларів), ідеться в оприлюдненому звіті нафтовиробника.

Агенство Reuters пояснює, що чистий прибуток нафтового гіганта різко впав через високі процентні ставки, високий податок на прибуток, а також санкції.

За словами давнього соратника російського диктатора Володимира Путіна – генерального директора "Роснефти" Ігоря Сечина, минулого року російська нафтова галузь опинилася в "ідеальному штормі" негативних геополітичних факторів та жорстких внутрішніх макроекономічних умов.

"Роснефть" та другий за величиною нафтовиробник Росії "Лукойл" у жовтні 2025 року потрапили під санкції США.

Зі слів очільника "Роснефти" випливає, що навіть стрибок цін на нафту після початку війни на Близькому Сході не забезпечив компанії "доларовий дощ". Сечин зазначив, що високі ціни на нафту значною мірою компенсуються зростанням вартості перевезень російського "чорного золота", а також страхових та інших витрат.

Він зазначив, що в березні фрахтові ставки на перевезення російської нафти до Індії з портів Балтійського моря перевищили 20 доларів за барель, що в 10 разів перевищує витрати на доставку нафти з Росії до Європи на початку 2022 року.

Ситуація в Ірані та нафтогазові доходи РФ - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent станом на ранок 31 березня підскочила до 113,51 долара за барель.

Через стрибок цін та тимчасовий дозвіл США на продаж підсанкційної російської нафти доходи Росії наприкінці березня зросли до максимуму з початку повномасштабного вторгнення.

Однак, систематичні удари українських дронів по ключових портах ворога на Балтиці – Усть-Луга та Приморськ - вдарили і по експортних доходах РФ.

