Ці вживані кросовери розкуповують моментально: ТОП-10 найпопулярніших моделей в Україні

За перші два місяці року автопарк України поповнився на 31,8 тисячі уживаних легкових авто, імпортованих із-за кордону. Переважну частку в цій кількості становили кросовери – 53%, повідомляє "УкрАвтопром".
Найбільш популярним в даному сегменті виявився Audi Q5. І хоча автомобіль не належить до бюджетних, він користується популярністю завдяки поєднанню преміальної якості та німецької надійності.
На другій позиції ще одна модель з Німеччини – Volkswagen Tiguan. Третє місце посів японський Nissan Rogue.
Загалом, саме німецькі та японські моделі домінують у десятці лідерів, що вчергове демонструє пріоритети українських водіїв – практичність, якість та надійність.
ТОП-10 найпопулярніших моделей:
- Audi Q5 – 1259 од.;
- Volkswagen Tiguan – 1223 од.;
- Nissan Rogue – 1092 од.;
- Ford Escape – 675 од.;
- Nissan Qashqai – 675 од.;
- Mazda CX-5 – 588 од.;
- Audi Q7 – 525 од.;
- BMW X3 – 505 од.;
- BMW X5 – 454 од.;
- Hyundai Tucson – 407 од.
Український ринок кросоверів – останні новини
Від початку року в Україні було реалізовано 9,5 тисячі нових легкових авто. Приблизно 87% усіх продажів склали позашляховики та кросовери. Лідером серед кросоверів і позашляховиків виявився Renault Duster, який давно став справжнім бестселером українському авторинку.
Повідомлялося також, що упродовж лютого українці придбали понад 2,9 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, імпортованих з-за кордону. На першому місці серед них опинився кросовер Nissan Rogue.