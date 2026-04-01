Ці вживані кросовери розкуповують моментально: ТОП-10 найпопулярніших моделей в Україні

Середній вік уживаних SUV, які цього року отримали українську реєстрацію, становить вісім років.

За перші два місяці року автопарк України поповнився на 31,8 тисячі уживаних легкових авто, імпортованих із-за кордону. Переважну частку в цій кількості становили кросовери – 53%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільш популярним в даному сегменті виявився Audi Q5. І хоча автомобіль не належить до бюджетних, він користується популярністю завдяки поєднанню преміальної якості та німецької надійності.

На другій позиції ще одна модель з Німеччини – Volkswagen Tiguan. Третє місце посів японський Nissan Rogue.

Загалом, саме німецькі та японські моделі домінують у десятці лідерів, що вчергове демонструє пріоритети українських водіїв – практичність, якість та надійність.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Audi Q5 – 1259 од.;

Volkswagen Tiguan – 1223 од.;

Nissan Rogue – 1092 од.;

Ford Escape – 675 од.;

Nissan Qashqai – 675 од.;

Mazda CX-5 – 588 од.;

Audi Q7 – 525 од.;

BMW X3 – 505 од.;

BMW X5 – 454 од.;

Hyundai Tucson – 407 од.

Від початку року в Україні було реалізовано 9,5 тисячі нових легкових авто. Приблизно 87% усіх продажів склали позашляховики та кросовери. Лідером серед кросоверів і позашляховиків виявився Renault Duster, який давно став справжнім бестселером українському авторинку.

Повідомлялося також, що упродовж лютого українці придбали понад 2,9 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, імпортованих з-за кордону. На першому місці серед них опинився кросовер Nissan Rogue.

