У 'ПриватБанку' зріс євро: свіжий курс валют на 1 квітня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 1 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 50,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 26 копійок і становить 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 1 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок. Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 2 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,20 гривні за євро.

