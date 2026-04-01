Капітан ВМС пояснив, як Україна може допомогти США з розблокуванням Ормузької протоки

Для розблокування протоки можна зокрема активно використовувати різні типи дронів, зауважив Риженко.

Для танкерів в Ормузькій протоці існує три типи загроз – це застосування ракет берегового базування, безпілотних катерів і мінування. Все це може заблокувати протоку для проходу цивільних суден. Про це розповів Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020), в етері на Radio NV.

"Для цього не треба інтенсивних бойових дій. Треба просто знищити декілька танкерів. І всі інші просто не підуть через протоку. Глибини Ормузької протоки подібні глибинам північно-західної частини Чорного моря, переважно до 200 м. І це такий клондайк для постановки морських мінних загороджень. Крім того, невелика ширина протоки, до 55 морських миль. Вона дозволяє застосовувати ракети середнього радіуса, які базуються на узбережжі", – сказав Риженко.

Він додав, що з такими загрозами доволі складно боротися зокрема Сполученим Штатам. Оскільки в них раніше в цьому регіоні була інша тактика ведення бойових дій.

"Військово-морський флот США в регіоні, він побудований по поглядах блакитних вод, Blue Water Capability. Це такі серйозні удари, які послаблюють бойовий потенціал. І це спрацювало в перші 48 годин операції. Але те, що потім почалося, угрупування ВМФ Сполучених Штатів Америки в регіоні не були готові повністю", – пояснив Риженко.

Водночас він додав, що у Сполучених штатів, а також країн Близького Сходу є ресурси для розблокування протоки. Водночас Україна може допомогти в цьому питанні, зокрема у плануванні операції.

"У наших військових найбільший практичний досвід в умовах дуже активної протидії противника. Я думаю, що цей досвід дійсно буде корисним, особливо в питаннях морського ППО, перехоплення дронів типу "Шахед", завдяки перехоплювачам, які можуть базуватися на безпілотних системах. Здійснювати розмінування також можливо в цій протоці завдяки безпілотним системам. Вони виробляються і в Європі в США", – додав Риженко.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені штати можуть завершити війну проти Ірану без розблокування Ормузької протоки. Зазначається, що адміністрація президента США вважає, що операція з розблокування протоки може затягнути бойові дії та вийти за визначені терміни 4-6 тижнів.

Сам Трамп раніше заявив, що не ставив за мету змінити владу в Ірані. За його словами, головною задачею США було знищення ядерного потенціалу Тегерану. Він також зазначив, що цієї мети вже було досягнуто, а сама війна триватиме ще "2-3 тижні".

