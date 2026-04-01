В березні збито і подавлено 89,9% російських ракет і дронів, - Міноборони

Так, минулого місяця не досяг цілі 641 засіб повітряного нападу противника.

У березні ефективність української протиповітряної оборони знову зросла – збито і подавлено 89,9% російських ракет і дронів. Мета - перехоплювати щонайменше 95%.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що загалом минулого місяця не досяг цілі 641 засіб повітряного нападу противника. Чимало життів врятовано.

"За цими цифрами – впровадження нових і розвиток доведено результативних засобів оборони неба. Наближаємося до мети, поставленої в Плані війни України, – перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Приватні ППО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжується формування нових груп для посилення протиповітряної оборони з приватного сектора. Вже є перші результати збиття ударних дронів типу "Шахед".

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів про перші результати перехоплення ворожих цілей "приватною ППО". Йдеться про запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони.

Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Він пояснив, що приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній – захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed.

За його словами, створено модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система.

