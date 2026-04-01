Потенційна революція: Китай випробував найважчий безпілотний транспортний літак у світі

Китай зробив черговий крок у розвитку безпілотної авіації, провівши перший політ Changying-8 (CY-8), який позиціонується як найважчий транспортний дрон у світі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Випробування CY-8 відбулося у місті Чженьчжоу. Безпілотник піднявся в повітря після 280-метрового розбігу і провів у польоті близько 30 хвилин. Під час випробувань інженери перевіряли ключові системи – авіоніку, силову установку та системи керування польотом.

CY-8 виділяється своїми розмірами та вантажними можливостями. Його максимальна злітна маса сягає семи тонн: власна вага дрона становить близько 3,5 тонн і приблизно стільки ж становить корисне навантаження.

Довжина апарату – 17 метрів, а розмах крила – 25 метрів. Конструктори зробили повністю закритий вантажний відсік об'ємом 18 кубічних метрів. Дрон оснащений передньою та задньою дверима, що прискорює вантажні операції.

За словами розробника, компанії Beijing Northern Changying UAV Technology, безпілотник призначений як для військового, так і цивільного використання.

Раніше УНІАН повідомив про перший політ гібридного безпілотного транспортного літака YH-1000S. Очікується, що він стане одним із ключових інструментів у міжнародній логістиці, рятувальних операціях, спостереженні за погодою та морському контролі.

В майбутньому Китай може створити справді велетенський безпілотний транспортний літак. Відповідну модель, розроблену Shaanxi Aircraft Corporation, представили на Другій міжнародній конференції з розвитку низьковисотної авіації.

