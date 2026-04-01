Чи відправить Росія свої війська до Ірану: Forbes оцінив загрозу

Експерти вважають, що Росії не вистачить сил на відкриття другого фронту.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія зміцнює військову взаємодію з радикальним режимом в Ірані і Кремль може відправити своїх солдатів на війну з Іраном, щоб протистояти ізраїльським і американським силам. Як пише Forbes, експерти у США та Великій Британії погодилися з тим, що цей авторитарний дует становить загрозу, проте більшість із них вважають, що прогноз Зеленського щодо відправлення російських військ до Ірану навряд чи збудеться.

Вікторія Самсон, головний директор з космічної безпеки в аналітичному центрі Secure World Foundation у Вашингтоні, сподівається, що росіяни не відправлять на Близький Схід сухопутні війська, з огляду на те, що США нарощують там свою присутність.

"Мені не подобається потенційний результат, якщо американські та російські солдати вестимуть активні бойові дії один проти одного – на відміну від опосередкованої боротьби, як це було під час холодної війни", – каже вона.

Відео дня

Самсон також стверджує, що хоча Москва й допомагала Ісламській Республіці у створенні швидших і смертоносніших безпілотників-камікадзе, малоймовірно, що Кремль підтримує будь-який іранський проект з удосконалення трансатлантичної ракети.

"У Росії немає стимулу (і, я думаю, немає ресурсів), щоб вкладати такі гроші в чужу програму МБР", – каже вона.

Не вистачить сил і ресурсів

Спенсер Уоррен, один із провідних американських експертів з еволюції оборонної структури та стратегій Росії, не бачить сценарію, за якого Росія розмістить війська в Ірані й безпосередньо взаємодіятиме зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. На його думку, важко уявити, щоб "Росія вважала, що цей крок відповідає її стратегічним інтересам".

"Це було б надто ризиковано – таке розгортання може призвести до ескалації, навіть ненавмисно. І це також може призвести до розміщення американських або європейських військ на території України, при цьому вигода буде надто мала", – каже він.

При цьому він зазначає, що "у Росії просто немає такої можливості на даний момент, навіть якби вона цього хотіла", вказуючи, що російські війська загрузли на фронті в Україні, де за останні кілька місяців практично не було жодних просувань:

"У них просто не вистачило б живої сили та матеріальних ресурсів, щоб відкрити другий фронт, особливо другий фронт, який безпосередньо залучив би до війни проти України кілька великих армій".

Однак він додає, що допомога Ірану в нанесенні ударів по американських оборонних форпостах на Близькому Сході "є одним із способів, за допомогою якого Росія може спробувати послабити Сполучені Штати – як з точки зору людських ресурсів, так і з точки зору внутрішньої підтримки військової авантюри – не ризикуючи серйозною ескалацією і не витрачаючи цінні людські та фінансові ресурси".

Він також вважає, що рішення США заморозити санкції щодо світових продажів нафти Кремлем може стати несподіваним успіхом для російської економіки та підштовхнути військові зусилля Росії:

"Чесно кажучи, скасування санкцій загрожує стати однією з найгірших стратегічних помилок, допущених адміністрацією Трампа в рамках цієї війни".

Другого фронту РФ не відкриє

Елена Гроссфельд, експерт з тіньової війни Росії проти Заходу, також каже, що попередження президента Зеленського про те, що Кремль може прискорити відправку своїх солдатів на Близький Схід, може бути помилковим.

"Росія не в змозі відкрити справжній другий фронт [в Ірані], коли у неї й так справ по горло на першому", – сказала вона.

Проте новий фронт у Перській затоці "ймовірно, є ще одним зручним місцем для розвідувальної допомоги і, можливо, фронтом гібридної війни", – каже вона.

Війна в Ірані - новини

У своїй останній заяві президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція США проти Ірану триватиме ще 2-3 тижні. Він сказав, що США вдалося змінити владу в Ірані, а також додав, що Тегеран не матиме ядерної зброї.

Тим часом FT пише, що після місяця конфлікту між США та Іраном стає зрозуміло, що Трамп програє війну, не досягнувши жодної мети.

